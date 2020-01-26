Üç Bakan'dan deprem değerlendirmesi

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 3 Bakanlıktan yapılan değerlendirme toplantısından sonra basın açıklaması yapıldı. Elazığ Valilik konutunda yapılan açıklamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, UMKE, AFAD ve diğer kurum temsilcileri katıldı.



“Toplam 35 vatandaşımız hayatını kaybetti”



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 gün önce 20.55'te gerçekleşen 6.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde olan depremin 39'uncu saatinde olunduğunu söyledi.



Bakan Soylu, “Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza, canlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, depremle karşı karşıya kalan yaralanan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar dileyerek hem Elazığ'ımıza hem Malatya'mıza ve depremden etkilenen bütün vilayetlerimize geçmiş olsun dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Şu ana kadar 31 vatandaşımız Elazığ'da hayatını kaybetti deprem neticesinde. 4 vatandaşımız da Malatya Doğanyol'da hayatını kaybetti. Toplam 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu saate kadar göçük altında toplam 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4 büyüklüğünün üzerinde 20 adet artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremlerinin devam ettiğini söylemek istiyorum. Şu anda Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bir vatandaşımızın da enkaz altında çıkartıldığı bilgisini verdiler. Şu anda arama kurtarma faaliyetlerimiz bitti, tarama faaliyetlerimiz devam başlamıştır. Sürsürü Mahallemizde de 6 vatandaşımız enkazın altında. 6 vatandaşımızın da enkaz altında arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah 6 vatandaşımıza sağ salim ulaşmayı temenni ediyoruz. Şimdiden itibaren barınma, temel ihtiyaçların karşılanması, ısınma, yiyecek çalışmalarımızı süratle devam ettiriyoruz. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın kurulumunu Malatya, hem de Elazığ'da sağladık. Buradan Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Muhakkak artçı depremler devam ediyor. Biz de çadırlarımızı sevk ediyoruz. Barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Spor salonlarımız, okullarımız, misafirhanelerimiz, taziye evlerimiz açık ve sıcak. Mahallelerde, merkezlerde çadır kurmaya devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız burada. Diyanet İşlerinden temin ettiği hocalar vasıtasıyla ilimizin hem Malatya hem de Elazığ depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere devam ediyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem de AFAD, Elazığ Valiliği ve Mardin Valiliğine AFAD'tan 5 milyon, Çevre Şehircilik Bakanlığından 10 milyon, 5 milyon da Aile Bakanlığından ilk etapta ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakitlerdir. Yarın sabah itibariyle Kaymakamlık ve Valilik koordinasyonunda sağlanacaktır” dedi.



“Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü”



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplam hayatını kaybeden vatandaş sayısının 35 olduğunu belirterek, hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısının 104'e düştüğünü ifade etti.



Bakan Koca, “Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13'e düştü. Azize Çelik yoğun bakımda. 39 saatlik zaman diliminde UMKE, 112 ekibimiz 2 bin 625 kişi sahada hizmet veriyor. UMKE dünyanın gönüllü çalışan 12 bin kişiye sahip en büyük sağlık kuruluşu. Dün Emine Kuştepe'nin Azize Çelik'le telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı. Azize Çelik'le diyalogdan kurtarılan hasta sayısı altı oldu. Azize Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi. 2 buçuk yaşındaki evladımız Yüsra Yıldız'ın annesine ulaştığımızı söylemiştim. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını kaybettik. Yüsra'nın annesini de sağ olarak kurtardık. Yüsra da ciddi ezikleri olmayan bir bebeğimiz” şeklinde konuştu.



“Acil yıkılması gereken 12 bina var”



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da olduğu projeleri yapacaklarını kaydetti.



Elazığ merkezde 400 rezerv konut olduğunu kaydeden Bakan Kurum, “Vatandaşlara bunları verebilecek durumdayız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde, onların rızasıyla yürüteceğiz. Acil yıkılması gereken 12 bina var. Elazığ merkez ve Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık. Malatya'da Doğanyol ve Pütürge'de 26 yıkık, 29 metruk yapı var. 529 ağır, beş orta, 199 az hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik'te üç yıkık, sekiz ağır, 14 az hasarlı bina var. Diyarbakır'da toplamda üç yıkık, 16 ağır, dört orta, 232 de az hasarlı binalarımız mevcut” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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