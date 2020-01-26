Depremin şiddeti Mobeseye yansıdı

Elazığ merkezli depremin şiddetli olarak hissedildiği illerden Malatya'da yüzlerce kişi depreme ev ve iş yerlerinin dışında yakalandı. Büyükşehir Belediyesine ait güvenlik kameraları ile o anlarda caddelerde seyir eden araçlardaki sürücü ve yolcuların yaşadığı panik ile yayaların yaşadığı korku görüntülendi. Depremde cadde ve sokaklardaki binaların, trafik ışıkları ve aydınlatma direklerinin sallanması da görüntülere yansıdı. Kaynak : İHA

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