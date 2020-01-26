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Can kaybı 38'e yükseldi

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Güncel / 26 Ocak 2020 Pazar 04:31
Can kaybı 38'e yükseldi

İlk tespitlere göre; 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı. Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 45’e yükseldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin etkili olduğu Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Enkaz altında ise halen 5 kişinin olduğu ifade edildi.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Bölgeye giderek çalışmaları inceleyen Fuat Oktay, "Son derece profesyonel bir çalışmaya sahada şahit olduk. Sadece teknik anlamda değil insani anlamda da buna dahil" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Sürsürü Mahallesinde 6 vatandaş enkaz altında. Halen umut saatleri içerisindeyiz. Onları da sağ salim çıkaracağımıza inanıyorum. AFAD yönlendirmesi olmadan bölgeye yardım yollanmamalı. AFAD ve bakanlıklardan valiliğe nakit akışı sağlanmıştır. İhtiyaç duyacak ailelere nakit yardımı da sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum, "500 kişilik ekiple hasar tespit çalışması yürütülüyor. Riskli binalar için köklü dönüşüm projesi başlatacağız.

Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon yapı var" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.00 sıralarında yaptığı açıklamada, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 599 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı, 45'e yükseldi. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu. 1607 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu" denildi. AFAD açıklaması sonrası dört cansız bedene daha ulaşıldı ve can kaybı 35'e yükseldi.

72 BİNA YIKILDI

Açıklamada ayrıca, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

6,8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi Çevrimtaş köyü oldu.

AFAD YARDIM İÇİN HESAP NUMARASI PAYLAŞTI

AFAD depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için de bir paylaşım yaptı. İsteyen vatandaşlar aşağıdaki banka hesap numaralarına para göndererek ve sms atarak depremzedelere yardımda bulunabilecek.

ZARAR GÖREN HAYVANCILARA DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı depremde zarar gören hayvancılara yem ve hayvan desteği yapılacağını duyurdu.


Kaynak : İHA

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