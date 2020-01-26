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Azez'de terör saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 26 Ocak 2020 Pazar 20:57
Azez'de terör saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti
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Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırı sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık merkezlerine sevk edildi.



Ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Saldırıda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralılar, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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