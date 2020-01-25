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İki ilde SGK prim ödeme süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık." dedi.

Ekonomi / 25 Ocak 2020 Cumartesi 21:00
İki ilde SGK prim ödeme süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da iş yeri ve işverenlerin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’da iş yeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertelenen prim borçlarına faizsiz taksitlendirme imkanı getirileceğini de aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Ayrıca yazılı başvuru yapılması halinde azami 12 aya kadar tecil faizi alınmaksızın ertelenen bu borçların taksitlendirilmesi imkanını da sağlıyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet, yakınlarına sabır, aziz milletimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanında."

Sosyal HizmetlerZehra Zümrüt Selçuk

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