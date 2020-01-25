Enkaz altından bir kişi sağ kurtarıldı!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından birçok bina yıkıldı.



Şiddetli deprem haberinin gelmesiyle birlikte, devletim tüm kurumları seferber edildi.



Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri anında çalışmalara başladı.



HAMİLE BİR KADIN ENKAZDAN ÇIKARILDI



Çalışmalar kapsamında Elazığ'da enkaz altında kalan hamile bir kadın kurtarıldı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.



Enkazdan çıkarılan vatandaş, ambulans ile hastaneye sevk edildi.