Dün akşam Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi.



Yaşanan deprem sonrasında 200'den fazla artçı sarsıntı yaşandı ve artçılar bu sabah da devam etti.



Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından en son gerçekleşen depremler şu şekilde paylaşıldı:





















