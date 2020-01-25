USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor

Elazığ’ın Sivrice merkez üssü olan 6.8’lik depremde hasar gören Adıyaman cezaevinde tahliye işlemi başlatıldı.

Yaşam / 25 Ocak 2020 Cumartesi 12:37
Depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor
Video için tıklayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Elazığ depreminde hasar gördüğünü açıkladığı Adıyaman cezaevinde bulunan tutuklu, mahkum ve hükümlüler başka cezaevilerine naklediliyor. Nakil işlemleri tamamlanan tutuklu, mahkum ve hükümlüler, cezaevi aracıyla belirli sayıda gruplar halinde Adıyaman cezaevinden çıkartılıyor.

Gün boyu sürmesi beklenen tahliye işlemi esnasında ise cezaevinde yakınları bulunan vatandaşlar da endişeli bir şekilde nakil işlemlerini cezaevinin önünden takip ediyor Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız AFAD'dan son dakika deprem açıklaması AFAD'dan son dakika deprem açıklaması Azize Çelik ile telefonla görüşen Emine Kuştepe o anları anlattı Azize Çelik ile telefonla görüşen Emine Kuştepe o anları anlattı RTÜK depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı RTÜK depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı Enkaz altından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı Enkaz altından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı: Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet sabırla bunları aşmasını bildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet sabırla bunları aşmasını bildi 'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı 'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde Başsavcılık'tan provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma Başsavcılık'tan provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı Cumhurbaşkanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır Cumhurbaşkanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır Depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor Depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor Arama kurtarma çalışmalarıyla 43 kişi enkazdan sağ çıkarıldı Arama kurtarma çalışmalarıyla 43 kişi enkazdan sağ çıkarıldı Canlı yayında deprem! Canlı yayında deprem! Bakan Soylu: Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti Bakan Soylu: Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti Elazığ'da artçı depremler devam ediyor! Elazığ'da artçı depremler devam ediyor! 14 saat sonra enkaz altından kurtarıldı 14 saat sonra enkaz altından kurtarıldı AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi, yaralı sayısı 1243 AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi, yaralı sayısı 1243 Elazığ'da depremin etkileri gün ağarınca ortaya çıktı Elazığ'da depremin etkileri gün ağarınca ortaya çıktı Depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar sokaklarda sabahladı Depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar sokaklarda sabahladı Enkaz altından bir kişi sağ kurtarıldı! Enkaz altından bir kişi sağ kurtarıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ açıklaması! Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Canlı yayında deprem anı! Canlı yayında deprem anı! Deprem bölgesinden acı haber! Deprem bölgesinden acı haber! Elazığ'daki deprem 10 ilde hissedildi Elazığ'daki deprem 10 ilde hissedildi Elazığ'da 6,8'lik deprem! Elazığ'da 6,8'lik deprem!

Hükümlülerİçişleri Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı