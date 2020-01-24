Elazığ'da 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Elazığ dışında Tunceli, Gaziantep gibi 10 ilde de hissedildi.



İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 5, Elazığ'da 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.



Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin olmadığını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor. Ayrıca Kızılay ve AFAD'ın yanı sıra yardım kuruluşları da bölgeye intikal ediyor..



PROVOKE EDENLER HAKKINDA YASAL İŞLEM



Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.İçişleri Bakanı Soylu "Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var. İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek." dedi.



TOPLAM 30 BİNA YIKILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 5 Malatya'da 25 binanın yıkıldığını belirtti.



MALATYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA



Malatya Valisi Aydın Baruş: 'Deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız için tüm okullar açık durumdadır. Vatandaşlarımız okullara gidebilir. Yetkililer dışında yapılacak açıklamalara lütfen itibar edilmesin.'



'TÜM EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ'



Sanayi Bakanı Varank yaptığı açıklamada, 'AFAD Başkanımızla konuştum, bizim şu anda birşey söylememiz doğru olma. AFAD Başkanı tüm ekipleri görevlendirdi. İnşallah can kaybı olmaz' dedi.



AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU'NDAN AÇIKLAMA:



AFAD Başkanı Güllüoğlu, 'Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemeler başladı. Yakında takip ediyoruz. Ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı, Gelişmeler takip ediliyor' dedi.





