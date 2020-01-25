Cumhurbaşkanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.



Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:



Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.



Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.



Öte yandan; Cumhurbaşkanlığının resmi twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, 'Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir' ifadeleri kullanıldı.



KALIN: BÜYÜN İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Elazığ'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamada bulundu



İbrahim Kalın, 'Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır.' ifadelerini kullandı.

