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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet sabırla bunları aşmasını bildi

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı.

Güncel / 25 Ocak 2020 Cumartesi 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet sabırla bunları aşmasını bildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Erdoğan, depremde yaşamını yitiren Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı.

Deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Erdoğan, cenaze törenine katılmak için Mevlana Camisine geçti. Erdoğan, burada Civelek ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Erdoğan, 'Rabbim mekanlarını cennet eylesin, cennetinde bizleri buluştursun.' ifadesini kullandı.



Bu tür afetlerin büyük bir imtihan olduğuna işaret eden Erdoğan, 'Böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla eda etmiş bir milletiz. Bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz.' diye konuştu.

Daha önce, Bingöl, Van, Simav, Düzce, Sakarya ve Bolu gibi depremlerin yaşandığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

'Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Şimdi yine bir imtihandayız. Elaziz, malum Erzincan'la komşu ve Erzincan'da da ne tür depremler yaşadığımızı hep biliyorsunuz. Şunu özellikle ifade etmek isterim; biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin adeta bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünün bir küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz ve bunu böylece yaşadık.'

'Kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın'

'Bu kardeşlerimiz, inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan.' ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

'Sabi, zaten o günahsız. Anne hakeza öyle. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek ve bunun yanında da tabii ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah gerek köylerde gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç, açıkta inşallah bırakmayacağız. Ben sizden şunu rica ediyorum; hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin ne denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz.'

Erdoğan, konuşmasının sonunda vefat eden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, ruhlarına Fatiha okunmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, beraberindekilerle tabuta omuz verdi.

Cenazede TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da hazır bulundu.



Erdoğan arama kurtarma çalışmalarını yerinde izledi

Erdoğan, cenaze töreninin ardından Merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerine geçti.

Burada yıkılan binalarda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde izleyerek yetkililerden bilgi alan Erdoğan, 'Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım.' diyen Erdoğan 'Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, AFAD'la, Kızılay'la bunlar yapılır.' ifadelerini kullandı.

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