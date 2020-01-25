Başsavcılık'tan provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.