Bakanlardan ortak açıklama

Merkezi Elazığ Sivrice üssü olan 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da açıklamalarda bulundu. Soylu, "Aynı anlayışla göçük altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba sarfediyoruz. Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tibbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek" diye konuştu.



"VATANDAŞLARIMIZIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR"



Evlerinin hasar alması sebebiyle evlerine giremeyen vatandaşlar hakkında bilgi veren Soylu, 'Yaklaşık 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları dahil olmak üzere, buradaki misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinin her birinde misafir ediyorlar. 5 bine yakın çadırımız kuruldu. Elazığ, Sivrice, Maden ve Gezin için. Bunların katalitik ihtiyaçları dahil tüm ihtiyaçlarını sefer ber ediyoruz. Battaniye ihtiyaçları karşılanıyor. Ayni yardım yapmak isteyenleri AFAD üzerinden yönlendiriyoruz. Bu organizasyon bunu nasıl kime verdiğini Emniyet, AFAD, Kızılay, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarımızla bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bazı kamu kuruluşları, kuruluşlar yardım talebinde talebinde bulunuyorlar. Bunu çok makul buluyor değiliz. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Bunun istismarı sözkonusu olabilir. Daha önce istismarlarla karşılaşıldı. Ankara'da AFAD merkezi 24 saat çalışıyor. Şu ana kadar TOBB 40 TIR çıkardı. Gıda kolileri, giysiler, kaban, mont, ayakkabı, çocuk bezleri, katalitik ve elektrikli sobalar var. Şu andaki temel ihtiyaçlarımız AFAD üzerinden sağlanıyor. Bunu da koordine ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken kaymakamlarımız özellikle köyleri tek tek geziyorlar. Ne ihtiyaç varsa çadır, battaniye, yiyecek her birini sağlıyoruz. Sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz'



'HESABINI SORACAĞIZ'



Sosyal medyada deprem ile ilgili spekülatif paylaşımlar yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldığını söyleyen Soylu, 'Hem ilgili başsavcılıklarımız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız dahil olmak üzere, ilk dakikadan itibaren harekete geçip, tespitlerini yaptılar. Türkiye'de bir sosyal medya kullanıcısı böyle bir şey yapabiliyorsa bulmama ihtimalimiz trilyonda bir değildir. Ama yurt dışında ise tespit ederiz, gereğini yaparız. Yapabileceğimiz hukuki işlerin başlatılmasıdır. Devlet yurda geldiği zaman bunun hesabını sorar' ifadelerini kullandı.



2 BUÇUK YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KURTARILMASI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Koca şunları söyledi: 'Hayatımızı kaybeden vatandaşımız 29 oldu. Yoğun bakımda takip edilen 32 hastamız var. Drumu kritik ve ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli. Demin de sizlerin de şahit olduğunuz 2,5 yaşında çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Sadece ezilme dışında herhangi bir sorununun olmadığını söyleyebilriim. Ayrıca 4 kat aşağı inildiğini, annesinin canlı olduğunu, kendisiyle iletişimde olunduğunu, çocuğun babasının hayatını kaybettiğini, fakat üzerine kapandığı için hassas bir çalışmayla sürdürmek istiyorlar arkadaşlarımız. Annenin sağlık durumu iyi, serum yoluyla damar yolundan besleme noktasına geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz annesini de sağ salim kurtarabilir olmak'



VATANDAŞLARIMIZ TOKİ'DEN YARARLANACAK



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise şu ifadeleri kullandı: 'Hasar tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde başlattık. 71 kişiyle de 21 ekip altyapı, hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır, 37 orta hasarlı, 171 az hasarlı bina tespiti yaptık. Tespitlerimiz devam ediyor. Malatya, Doğanyol, Pütürge ilçelerimizdeki tespitlerde 25 konut yıkık, 29 metruk bina, ağır hasarlı 418, orta hasarlı 4 bina bir de adliye binası, az hasarlı 199 bina tespitlerini yaptık. Tespitlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. En kısa zamanda Elazığ, Malatya'daki tespitlerimizi tamamlayacağız. Altyapıya ilişkin çok ciddi problemler yok. İçme suyu, yağmur suyu, doğalgaz hatları yerinde tespitleri yapılıyor, onarımlar hızlı şekilde yapılıyor. İnşallah yarından itibaren hem Elazığ merkez iki yıkık binamızın olduğu enkaz çalışmalarının olduğu Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerimizde yerinde hem yıkılan binalar hem de etraftaki binaların tespitini yarın sabah itibarıyla yapacağız. Bu alanda eğer riskli bina varsa, ağır hasarlı bina varsa da bu alanın hızlı bir şekilde aynı Kartal'da almış olduğumuz karar çerçevesinde kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Sürsürü mahallesinde yıkılan, risk binalarının da içinde olduğu projeyi hazırlıyoruz. Malatya Doğanyol'da sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızla birlikte yapmış olduğumuz ziyaretlerde genelde tek katlı binaların olduğu, evlerin yanında ahırların olduğu ve zarar gördüğü süreçte buradaki projemizi de tek katlı, hem vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını giderecek hem de yanında hayvancılıkla ilgili süreçlerini hızlı şekilde geliştireceğiz. 400 tane rezerv konutumuz var. Bu konutlarda yapacağımız tespit sonucunda vatandaşlarımız bu TOKİ konutlarında hak sahibi olabilme imkanı bulabilecek'



