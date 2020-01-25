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AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi, yaralı sayısı 1243

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye yaralı sayısının ise bin 243’e yükseldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Yaşam / 25 Ocak 2020 Cumartesi 10:22
AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi, yaralı sayısı 1243

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden kişi sayısının 22 ‘ye yükseldiğini yaralı sayısının ise bin 243'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 12 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 274'dir.

Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışması devam etmektedir. 39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1.167 arama kurtarma personeli ve 235 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 18 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

AFAD Başkanlığı, bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etmiştir.

Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, bin 563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk etmiştir.

Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale getirilmiştir.

Acil ihtiyaçlar nedeniyle Barınma, Beslenme, Enerji, Haberleşme, Hasar Tespit ve Psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir. '

AFAD'dan yapılan açıklamada vatandaşlar da şu konularda uyarıldı:

'Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir gaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.' Kaynak : İHA

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