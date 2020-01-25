AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından ortaya çıkan deprem saati tartışmalarıyla ilgili AFAD'tan açıklama geldi.



Yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.