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AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi

Güncel / 25 Ocak 2020 Cumartesi 21:18
AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından ortaya çıkan deprem saati tartışmalarıyla ilgili AFAD'tan açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Deprem

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