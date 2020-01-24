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Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını ile ilgili "Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok." dedi.

Sağlık / 24 Ocak 2020 Cuma 14:11
Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını ile ilgili 'Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık.' dedi.

Koca, 'Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık.' diye konuştu.

Bakan Koca, '(Çinli kadın yolcu) Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı, talebi üzerine bu sabah Çin'e gönderdik.' dedi.

Fahrettin Koca, 'Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.' diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, 'Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz.' dedi.

ÇinUluslararasıSağlık Bakanı

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