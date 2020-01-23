Polis Özel Harekata mehterli karşılama

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mehter takımın çaldığı marşlarla karşılanan Özel Harekat Polisleri kesilen kurban ve İl Müftüsü Muhittin Oral'ın yaptığı duanın ardından aileleri ile buluştu. Düzenlenen karşılama programında konuşan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, burada yaptığı konuşmada, 'Oradaki insanlar adına, huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik adına çok kutsal bir görev ifa ettiniz. Başarı ile alınlarınızın akıyla şan ve şeref içerisinde de geri döndünüz. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Allah bundan sonra da yar ve yardımcımız olsun.' dedi.



Öte yanda, 18 Ekim 2019 tarihinde 43 Özel Harekat Polisi Giresun'dan bölgeye gitmişti.



Kaynak : İHA

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