Meteorolojiden deprem bölgesi için kötü haber!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.



'HAVA -7 İLE -12 DERECE CİVARINDA OLACAK'



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir' denildi.



MÜMKÜN OLDUĞUNCA SMS KULLANIN



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların iletişiminde aksaklık olmaması için telofon görüşmelerinin mümkün olduğunca kısa kesilmesi gerektiğini bildirdi.



AFAD tarafından yapılan açıklamada, 'Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor.' ifadelerine yer verildi.

