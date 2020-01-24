İşte FETÖ üyelerinin seyir halinde toplantı yaptıkları o minibüsler

İstanbul’da, FETÖ/PDY üyelerine mali destek sağladıkları iddiasıyla MİT ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 14 sanık ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. FETÖ’nün örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren hücre evlerinin deşifre olduğunu fark ederek toplantıları seyir halindeki işte bu minibüslerde yapmışlar.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak Salı günü yeni bir operasyon düzenlenmiş, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele polisince düzenlenen ortak operasyonda, örgüte aktif mali yardımda bulunan, yeni hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden aralarında daha önce kamudan ihraç edilmiş öğretmenler ile bazı iş adamlarının da olduğu 14 FETÖ üyesi yakalanmıştı.