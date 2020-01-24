İran'a son dakika yaptırım kararı!

İran ve ABD arasında devam eden gerilim Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ABD üslerine yapılan füzeli saldırılarla birlikte tırmanmıştı. ABD, yaşanan bu gelişmelerinden ardından İran'a karşı devreye sokacağı yaptırımları açıkladı