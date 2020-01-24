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İran'a son dakika yaptırım kararı!

İran ve ABD arasında devam eden gerilim Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ABD üslerine yapılan füzeli saldırılarla birlikte tırmanmıştı. ABD, yaşanan bu gelişmelerinden ardından İran'a karşı devreye sokacağı yaptırımları açıkladı

Dünya / 24 Ocak 2020 Cuma 09:49
İran'a son dakika yaptırım kararı!

ABD ve İran arasında devam eden gerilimin son perdesinde ABD yaptırım kozunu yeniden ortaya koyuyor.

Reuters'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yeni yaptırımlara ilişkin karar yayımlandı.

Yaptırımlar, aralarında İran petrol şirketlerinin de olduğu 6 şirketi kapsıyor.

İranPetrol

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