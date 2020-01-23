Gaz alan araç patladı, sürücü yaralandı

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre N.G (69) isimli vatandaş otomobiline gaz aldı. Ardından N.G aynı akaryakıt istasyonunun lastik hava basıncı aletinin olduğu noktaya aracını park etti. Araç bulunduğu yerde bir süre sonra patladı. Patlamanın, aracın içerisine gaz sızmasından dolayı meydana geldiği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan N.G’nin Ankara Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldığı bildirildi.



Kaynak : İHA

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