FETÖ firarisi Arif Erdem'in iadesi istendi

TRT Haber’in dün ABD’de görüntülediği FETÖ firarisi Arif Erdem’le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin iade talepnamesi Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD makamlarına gönderildi.



Talepnamede, Arif Erdem'in görüntülerinin basına yansıması sonucu bu talebin gerçekleştiği yer aldı.



Arif Erdem, FETÖ’nün futbol yapılanmasında yer alıyor, aynı zamanda ByLock kullanıcısı.



FETÖ elebaşıyla sürekli irtibat halinde olduğu, cep telefonundan 289 kez görüştüğü, hakkındaki iddianamede yer almıştı.



Erdem’in sık sık Pensilvanya’ya gittiği, dünya kupasından milli takımın aldığı teşvik primlerini FETÖ elebaşına götürdüğü de belgelenmişti.

