Erdoğan-Merkel ortak basın toplantısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Köklü dostluk ilişkilerinin sürdürülmesinin, Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra bölgemizin de menfaatine olduğu noktasında hemfikiriz.' dedi.



Erdoğan, '(Almanya ile) Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında mevcut iş birliğimizi daha da ileri taşımakta kararlıyız.' ifadelerini kullandı.



'AB'nin Suriyelilere daha fazla yardım yapmaları insani bir sorumluluktur'



Erdoğan, 'AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur.' diye konuştu.



Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:



'Geçtiğimiz aylarda Barış Pınarı Harekatımızı bahane eden terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türklere yönelik saldırılar düzenlediler. Büyükelçiliğimizin hizmet aracı örgüt mensupları tarafından ateşe verildi. Almanya'dan sorumluları cezalandırılmasını, böyle tablolara müsamaha göstermesini özellikle istiyoruz. Bu saldırıları bir kez daha lanetliyor, kınıyorum.'







'Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız'



'Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmamakta kararlıyız. Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek, BMGK'nin 2259 sayılı kararı gereğince bir tercih değil yükümlülüktür. Türkiye ve Almanya olarak sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncülük veriyor, taraflara sağduyu ve aklıselim çağrısında bulunuyoruz. Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız. Askerimiz orada eğitim çalışmalarına destek verecek. Türkiye'nin Libya'daki mazisi ve onların da yaptıkları davet, böyle bir hakkı doğurur. '55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey ama altına imzayı koymak başka, Hafter henüz buna imzayı koymuş değil. Terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiye değil, Serrac'a ve ordusuna destek veriyoruz. Bölgesel konularda Almanya ile diyaloğumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz. İran ve Irak'ta da son dönemde gerilimin arttığını görüyoruz. Irak'ın yeni bir kaos ve kargaşa iklimine sürüklenmesine izin verilmemelidir.'



'İdlib'ten kaçanlar için maddi katkıya hazırız'



Almanya Başbakanı Merkel ise, '(Erdoğan'la görüşmede) İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduğumuzu söyledik. Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.



Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacağını söyledi.