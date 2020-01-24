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Bakan Pakdemirli'den canlı hayvan ithalatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz" dedi

Ekonomi / 24 Ocak 2020 Cuma 10:35
Bakan Pakdemirli'den canlı hayvan ithalatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz' dedi.

'Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek'

Pakdemirli, '(Dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları) Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek.' diye konuştu.

Taklit ve tağşiş ürünler

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenlerle ilgili şunları kaydetti:
'Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz. (Taklit ve tağşiş ürünler) Bazen kazançlar daha fazla olduğu için göze alıyorlar. Bunları ticaretten mene kadar gidebiliriz.'

Geleceğe Nefes Seferberliği

Bakan Pakdemirli, 'Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz' diye konuştu.

Tarımsal destek ödemeleri

Pakdemirli, 'Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak' şeklinde bilgi verdi.

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