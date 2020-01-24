USD (Alış - Satış) : 5,92 - 5,93 EURO (Alış - Satış) : 6,56 - 6,57

Ankara'da eski polislere FETÖ operasyonu

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski polisi gözaltına aldı.

Güncel / 24 Ocak 2020 Cuma 09:35
Ankara'da eski polislere FETÖ operasyonu

Son dakika haberi I Ankara merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40'ı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 4'ü başpolis olmak üzere eski 50 polis memurunun, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüklerini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara organize şube ekipleri, Ankara, Konya, Gaziantep, Kayseri, Adıyaman, Adana, Trabzon, Yozgat ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 40'ını gözaltına aldı.

Firari durumdaki zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği kaydedildi.


Mahrem

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı