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Almanya'da silahlı çatışma: Çok sayıda ölü var

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Rot Am See'de silahlı çatışma yaşandı. Alman polisi çatışma sonrası ölü ya da yaralı olabileceğini duyurdu. Bir kişinin saldırı şüphesiyle gözaltına alındığı da belirtiliyor.

Dünya / 24 Ocak 2020 Cuma 16:24
Almanya'da silahlı çatışma: Çok sayıda ölü var

Alman Bild gazetesi silahlı çatışmanın yaşandığı Rot Am See kasabında çok sayıda ölü olduğunu duyurdu.

Alman Focus dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre ise, saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Alman polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada silahlı çatışma sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği de belirtiliyor.

TwitterSilahlı ÇatışmaBildKıskançlık

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