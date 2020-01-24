Almanya'da silahlı çatışma: Çok sayıda ölü var

Alman Bild gazetesi silahlı çatışmanın yaşandığı Rot Am See kasabında çok sayıda ölü olduğunu duyurdu.



Alman Focus dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre ise, saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtiliyor.



Alman polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada silahlı çatışma sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.



Açıklamada saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği de belirtiliyor.