Almanya'da silahlı çatışma: Çok sayıda ölü var

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Rot Am See'de silahlı çatışma yaşandı. Alman polisi çatışma sonrası ölü ya da yaralı olabileceğini duyurdu. Bir kişinin saldırı şüphesiyle gözaltına alındığı da belirtiliyor.
Alman Bild gazetesi silahlı çatışmanın yaşandığı Rot Am See kasabında çok sayıda ölü olduğunu duyurdu.
Alman Focus dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre ise, saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Alman polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada silahlı çatışma sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Açıklamada saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği de belirtiliyor.