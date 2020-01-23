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Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Rumların sözde ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yer alan 8'inci parselde sondaj çalışmalarına başlaması ülkede paniğe neden oldu. Yavuz'un bölgeye gitmesi üzerine Rum hükümeti, Türkiye'nin Ada'daki sondaj bilgilerini elde ettiğini ileri sürdü.

Dünya / 23 Ocak 2020 Perşembe 20:52
Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği

Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisini 8'inci parsele göndermesi sonrasında Rum tarafı, alarma geçti.

Rum yönetimi, Yavuz'un seyir durumunu dakika dakika izledi.

'ÇEVRİLDİK'

Yavuz gemisi, Rumların sondaj çalışmaları için belirlediği 8'inci parsele giriş yaptı. Rum medyası, bu olayı 'Çevrildik' başlığıyla servis etti.



'BİLGİLER TÜRKİYE'NİN ELİNDE'

Bunun üzerine Rum tarafında, sondaj bilgilerinin Türkiye'nin eline nasıl geçtiği yönde araştırma başlatıldı. Tartışmalar üzerine Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Türkiye'nin 8'inci parsele ilişkin araştırmaları bir şekilde elde ettiğine dair bilgilere sahip olduklarını söyledi. Rum Sözcü, 'Türkiye, bir şekilde çalışmaları elde etmiş.' dedi.



'TÜRKİYE'Yİ KİMSE DURDURMUYOR'

Ana muhalefet AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da 'Önemli olan ve bizi rahatsız eden Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin izin verdiği bir parsele gidip sondaj yapması ve bu tutumu durduracak kimsenin olmamasıdır.' diye konuştu.

Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve ELAM da Rum hükümetini, derhal kendilerine bilgi vermeye çağırdı.

HükümetTürkiyeKıbrısMuhalefet

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