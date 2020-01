Pompalı dehşet kameralara anbean yansıdı

Yalova’da hasımlarının arabasının önünü kesen şahıs, elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı. Araca defalarca ateş eden şahıs, hasımlarını da pompalı tüfekle kovaladı. Dehşet anları kameralara an be an yansıdı.