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Pompalı dehşet kameralara anbean yansıdı

Yalova’da hasımlarının arabasının önünü kesen şahıs, elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı. Araca defalarca ateş eden şahıs, hasımlarını da pompalı tüfekle kovaladı. Dehşet anları kameralara an be an yansıdı.

3. Sayfa / 23 Ocak 2020 Perşembe 13:03
Pompalı dehşet kameralara anbean yansıdı
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Olay Gaziosmanpaşa Mahallesi Yenidoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olan şahısları takip eden A.Ö, aracı ile yolu kapadı. Ardından araçtan elindeki pompalı tüfekle inen A.Ö, hasımlarının aracını pompalı tüfekle kurşunlamaya başladı.

Defalarca ateş eden A.Ö, araçtaki şahısların kaçmaya başlaması üzerine yanındaki arkadaşları ile birlikte şahısları kovalamaya başladı.

Şehrin ortasında yaşanan bu dehşet anları ise kameralara an be an yansıdı. Çok sayıda insanın bulunduğu caddede yaşanan olayda şans eseri yaralanan ve ölen olmadı. A.Ö’yü çevredeki esnaf ve vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.Ö, M.G., M.M.K., B.U. ve G.K.’yi kullandıkları suç aletleri ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak : İHA

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YenidoğanPolis Ekipleri

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