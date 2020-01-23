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Halk otobüsünde dehşet! Şoförü yumrukladı

Çorum’da şoför ile yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki direğe çarptı. Sürücünün yüzüne aldığı yumruk darbeleri ile yaralandığı kavga ve kaza anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 23 Ocak 2020 Perşembe 17:12
Halk otobüsünde dehşet! Şoförü yumrukladı

Dün öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi İpekli mevkisinden halk otobüsüne jetonu olmadığı halde binen yolcu A.Ş. ile sürücü İlhan Aybul, arasında tartışma çıktı. Sürücü ve yolcu arasındaki tartışma, otobüs hareket halindeyken kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırmaya çalıştığı kavga sırasında kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki direğe çarpıp, durdu.

Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan sürücü İlhan Aybul, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Aybul'un şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



OLAY ANINI ANLATTI

Sürücü İlhan Aybul, 'Otobüse binen yolcu 'jetonum yok' dedi. Daha sonra, 'çocuklar jetonunu getiriyor' dedi. Gelen giden olmadı, ben yine de söylemedim. 'Arkadaki kadına neden bağırdın' diyerek, yanıma geldi. Ne bağırması dedikten sonra, kapıyı açtım inmesi için ama inmedi. Bana vurmaya başladı. Otobüs seyir halindeydi ve içinde yolcular vardı. Otobüs direğe çarparak durabildi. O esnada otobüste 40 kişi vardı. Ne olduğunu dahi anlamadım' dedi.



O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavga ve kaza anı ile yolcuların yaşadığı korku otobüste bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, yolcuların araya girdiği sırada otobüsün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptığı görülüyor.






Kaynak : DHA

PolisBahçelievler

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