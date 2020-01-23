Dudaklar gençlik ve güzelliğin sembolüdür

Op.Dr. Arif Eroğlu, “Zamanla dudaklar eriyor ve içe dönüyor. Ağız köşelerindeki depresör kas hakimiyeti ile ‘ağlayan yüz görüntüsü' dediğimiz kederli ifade belirginleşiyor. Konuşurken, gülerken, üzülürken kısaca uyanık olunan tüm süre boyunca hareket halinde olan dudaklar, yüzde en çok bozulan organların başında geliyor. Dudaklar korunmadığı taktirde hızla şeklini ve doku kalitesini kaybediyor. Hyaluronik asit dudak dolguları dudakları yeniden eski normal volümüne döndürürken dudak kontürlerini de belirginleştirerek aynı zamanda genç ve mutlu bir ifadeye de neden oluyor” dedi.



Opr. Dr. Arif Eroğlu, dudaklar yağ ve bağ dokularını kaybedip incelirken, dudak derisi de kırışmaya ve kurumaya başladığında ilk tercihin Hyaluronik asit içerikli dolgular olması gerektiğini söyledi.



Dr. Eroğlu, özellikle kadınlar için dolgun dudakların çok önemli olduğunu; belirgin, şekilli ve nemli dudaklar kadının özgüvenini arttırdığını vurguladı.



Opr. Dr. Arif Eroğlu, dudakların hacimli ve güzel göründüğünde gözlerin güzelliğini de ortaya çıkardığını, zamanla doku kaybına uğrayan ve bozulan dudaklar için Hyaluronik asitin nemlendirme ve gençleştirme özelliklerinin tedavi edici etkisinden yararlanarak doğal dudakları korumanın çok önemli olduğunu belirtti.



Kadınların feminen görünümü kaybetmemek için hyaluronik asit desteğinden mutlaka yararlanmalarını ifade eden Dr. Eroğlu, “Hyaluronik asit doğal bir jel formatında. Hücre yenilenmesinde önemli rol oynuyor. Hyaluronik asit, kendi hacminden bin kat fazla su tutabiliyor ve enjekte edildiği yerde uzun süre şeklini ve nemini muhafaza edebiliyor, bu yüzden dudaklarda çok ideal ve en çok tercih edilen dolgu maddesi” diye konuştu.



Vücutta doğal olarak bulunan Hyaluronik asitin, dudak koruyucu medikal kozmetik ürünlerde de sıklıkla kullanıldığını kaydeden Dr. Eroğlu, “Cildi nemli, gergin ve genç tutması gibi çok önemli görevleri var. Dudak dolguları dudaklardaki şekil bozukluklarını ve asimetrileri gidermek için güvenle uygulanabilir. En güzel estetik doğal estetiktir. Üst dudak alt dudağa göre daha incedir. Yaş aldıkça en çok eriyen ve içe dönen bölge üst dudağın kontür kısmıdır. Burası düzleştiğinde feminen görüntü kaybolur. Gülerken dudak burnun altında kaybolur. Dudak dolgusunda en sık uygulanan yöntem üst dudağın kontürünün belirginleştirilmesi ve naturellik ön planda tutularak yukarı doğru kıvrılmasıdır. Alt dudak, güneş hasarına daha çok maruz kaldığından deri kalitesi üst dudağa göre daha kuru ve kırışıktır. Hyaluronik asitin nem tutma etkisi ile tedavi olur, dudaktaki çatlaklar ve kurumalar giderilir” açıklamalarında bulundu. Kaynak : İHA

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