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Devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu!

İstanbul Büyükçekmece iki yabancı uyruklu kişi H1N1 şüphesiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Edinilen bilgilere göre karantinaya alınan kişilerin Çinli olduğu ortaya çıktı.

3. Sayfa / 23 Ocak 2020 Perşembe 22:09
Devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu!

İstanbul Büyükçekmece iki yabancı uyruklu kişi H1N1 şüphesiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İki hasta nedeniyle acil serviste yoğun önlemler alındı, hastanenin acilinde kırmızı alan olarak bilinen bölüme girişi önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı çalışanlara maske dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre bu kişilerin Çinli olduğu ortaya çıktı.

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİLER

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde gelen iki Çinli incelemenin ardından ambulansla Maltepe'deki Süreyyapaşa Gögüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Sevk işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı görüldü. Hastalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giyerken, tüm görevliler yüzlerine maske taktığı görüldü.




Sağlık BakanlığıÇinliDevlet HastanesiMimar Sinan

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