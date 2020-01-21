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Soyguncu böyle etkisiz hale getirildi!

Erzincan’da kadın giysisi giyerek kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı şahıs ile kuyumcu arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 21 Ocak 2020 Salı 23:34
Soyguncu böyle etkisiz hale getirildi!
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Alınan bilgiye göre, çarşaf giyen Nedim V. (54), Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına geldi. Silahını çekerek vitrindeki altınları isteyen Nedim V.'ye Yıldırım karşı koydu. Arbede yaşanırken, durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye gelen çok sayıda polis, etkisiz hale getirilen Nedim V.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, siyah çarşaflı olarak kuyumcuya giren zanlı tabancayı göstererek altınları istiyor. Soygun girişimi teşebbüste kalan zanlı ile iş yeri sahibi Mesut Yıldırım arasında çıkan arbedede tabanca yere düşüyor. Bu sırada olayı kapıdan gören bir vatandaş durumu çevredekilere söyleyerek, eline aldığı sandalyeyle zanlıya doğru ilerleyip, daha sonra geri çekiliyor. Yaşanan arbedede zanlıyı yumruk darbeleriyle etkisiz hale getiren iş yeri sahibi, olay yerine gelen polislere teslim ediyor. Kaynak : İHA

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PolisFevzipaşaSoygunArbedeMesut Yıldırım

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