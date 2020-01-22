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Serbest piyasada döviz fiyatları 22.01.2020

Davos zirvesinden gelen açıklamalar ve Çin'de ortaya çıkan yeni virüs ile ilgili gelişmelerin izleneceği yeni güne Dolar/TL 5,93 seviyesinden başladı.

Ekonomi / 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:21
Serbest piyasada döviz fiyatları 22.01.2020

Dolar/TL güne 5,93 seviyesinden başladı. Çin'de ortaya çıkan, insandan insana bulaştığı tespit edilen ve henüz bir tedavisi bulunmayan coronavirüs salgınında resmi olarak teyit edilmiş vaka sayısının 440'a ulaştığı bildirildi.

Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye kredi sınırlamasını sürdürecek. Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Çin'in global yatırımcılara
piyasalarına daha büyük erişim imkanı vermek için reformlarına devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle başlatılan yargı sürecinde Senato'daki ilk duruşma gerçekleşti. Arjantin hükümeti borç sürdürülebilirliği yasa tasarısını Kongre'ye gönderdi. S&P, Arjantin'in yerel para cinsinden kredi notlarını düşürdü.

ABD, Çin'i Rusya ile yapılan nükleer silah görüşmelerine katılmaya çağırdı.

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Kaynak : İHA

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