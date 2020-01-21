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Sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi

Kayseri’de yabancı uyruklu şahısların işlettiği sarraftan gelen yardım sesleri, polis ekiplerini harekete geçirdi. Kapalı kepenk kaldırılarak kurtarılan kadınların elektrik kesintisinin ardından otomatik kepengin inmesi sonucu mahsur kaldıkları öğrenildi.

3. Sayfa / 21 Ocak 2020 Salı 21:18
Sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde yabancı uyruklu şahısların işlettiği bir sarraftan yardım çığlığı duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kepengi kapanmış sarrafın içerisinden kadın sesi geldiğini tespit etti. Bu sırada sarrafa gelen 2 kişi, dükkanı kendilerinin işlettiğini ve elektrik kesintisi sonucunda temizlik yapan 2 kadının dükkanın içerisinde mahsur kaldığını söyledi.

Temizlik için girdikleri dükkanda mahsur kalan Nesma A. ve ismi öğrenilemeyen kadın, itfaiye ekiplerinin kepengi kaldırması ile kurtarıldı. Kaynak : İHA

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Elektrik Kesintisi

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