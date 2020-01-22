USD (Alış - Satış) : 5,92 - 5,93 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

Planörden atılan çantaların içinden çıkanlar şok etti!

Kırklareli'nde, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirildi.

3. Sayfa / 22 Ocak 2020 Çarşamba 00:12
Planörden atılan çantaların içinden çıkanlar şok etti!
Video için tıklayın

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Koru mevkisinde tarama yapan ekipler, 6 adet çanta buldu. Çantalarda, genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çiftçinin, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, planörden çantaların atıldığını görerek bölgeye geldiğini, burada çantaları toplamaya çalışan kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.






CumhuriyetJandarmaİl Jandarma Komutanlığı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı