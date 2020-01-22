USD (Alış - Satış) : 5,93 - 5,94 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere yaptığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirirken, eylem hazırlığındaki 4 terörist sağ olarak ele geçirildi.

Güncel / 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:14
MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda PKK/YPG terör örgütü üyesi 4 teröristin sağ olarak yakalandığı kaydedildi. Operasyonda yapılan aramalarda evlerin farklı bölmelerine gizlenmiş 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 adet şarjör, 1 adet tabanca, çok sayıda mühimmat, 1 adet hücum yeleği ve 13 adet bilgisayar, 3 milyon 990 bin (40 bin lira) Suriye parası ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatların bir kısmının ise zırh delici özellikte olduğu ve AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği belirlendi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PiyadeTerör ÖrgütüSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı