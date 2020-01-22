Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.







AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: YIKILAN BİR BİNA HABERİ YOK



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, 'Şu anda şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Musalar Köyü'ne ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız sokakta. Yıkılan bir bina haberi yok' dedi.



4,4 VE 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ



Öte yandan, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 22.25'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Bu depremden 25 dakika sonra 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



3 DEPREM DAHA MEYDANA GELMİŞTİ



Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bugün akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki deprem, meydana gelmişti. Ayrıca aynı bölgede saat 16.18'de 3.2 ve 16.49'da ise 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.