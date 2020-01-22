Köpekler ısınmak için Marmaray'a sığındı

İstanbul’da etkili olan soğuk hava, sokakta yaşayan hayvanları da olumsuz etkiledi. Kar bekleyen İstanbul’da dondurucu soğuklar etkili olurken, sabah saatlerinde üşüyen köpekler Marmaray Üsküdar İstasyonu’na sığınarak burada uyudu. Marmaray’ın yürüyen merdivenleri ve koridorlarında uyuyan köpekleri gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, uyuyan köpekleri rahatsız etmemek için bazı vatandaşlar çevresinden dolaşarak yürüdü. Kaynak : İHA

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