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Antarktika değil, Kars

Kars’ta son günlerin en soğuk kışı yaşanıyor. Termometrelerin eksi 25 dereceyi gösterdiği Kars’ta Dereiçi mevkiinde bulunan Hidroelektrik Santrali Barajı dondu.

Yaşam / 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:32
Antarktika değil, Kars
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Barajın kapaklarında oluşan buz sarkıtları soğuğun etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, barajın kapaklarında oluşan buz kütleleri ise Antarktika’daki buz dağlarını hatırlattı.

Kars’ta son günlerde havaların çok soğuk geçtiğini ve kışın en soğuk günlerini yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta son günlerde yaşanan şiddetli soğuklardan dolayı Dereiçi mevkiinde bulunan baraj gölü de tamamen buzlar altında kaldı, tamamen donmuş durumda, geceleri eksi 27 dereceye varan şiddetli soğuklar, doğayı, insanları ve yaşamı olumsuz etkiledi” dedi.

Hidroelektrik Santrali Barajı donan kapalı buzulları hatırlatırken, kentte gece termometreler eksi 27 dereceyi gösterdi. Aşırı soğukların yaşandığı Kars’ta çok sayıda araç dondu, çalışmadı, iş yerlerin camları buz tuttu. Kars’ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı bildirildi.

Kaynak : İHA

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Baraj GölüBuz Sarkıtları

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