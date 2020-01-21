Rusya'nın Yeni Başbakanı Mişustin, Putin'e Yeni Kabineyi Tanıttı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Federal Meclis konuşmasında yasama, yürütme ve yargı erklerindeki güç dengesini değiştirecek anayasal değişiklikleri gündeme getirmesinden sonra Başbakan Medvedev hükümetle birlikte istifasını sunmuştu.



Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Putin'in Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin'in yeni başbakan olması önerisini kabul edilmiş ve Mişustin yeni Rusya başbakanı olarak atanmıştı.



YENİ HÜKÜMET AÇIKLANDI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümeti oluşturan kararnameyi imzaladı. Kremlin basın dairesi yeni hükümette hangi ismin hangi görevi yürüteceğini açıkladı.



Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, yeni hükümette, 12 bakan eski görevlerini sürdürmeye devam edecek.









PUTİN 16 YILDIR LAVROV'DAN VAZGEÇMEDİ



Başbakanın belirlediği listeye göre Başbakan Yardımcıları Dmitry Grigorenko, Yuri Trutnev, Victoria Abramchenko, Yuri Borisov, Tatyana Gölikova, Aleksey Overchuk, Marat Khusnullin ve Dmitry Chernyshenko oldu. Rusya Eğitim Bakanı olarak Sergey Kravtsov, Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Valery Falkov, Uzak Doğu Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dmitry Kobylkin, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Konut, İnşaat ve Kamu İşleri Bakanı Vladimir Yakushev, Dijital Gelişim ve Telekomünikasyon Bakanı Maksut Shadaev, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, Sivil Savunma ve Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Ulaştırma Bakanı Evgeni Dietrich, Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Anton Kotyakov, Spor Bakanı Oleg Matytsin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu oldu.







YENİ HÜKÜMETE EKONOMİ TAVSİYESİ



Yeni hükümet üyeleri ile Başbakan Mişustin'in katıldığı toplantıda bir araya gelen Putin, yeni hükümet üyeleri ile birçok konuda görüş alışverişinde bulunarak, bazı tavsiyelerde bulundu. Mişustin ile gerçekleştirdiği görüşmede Putin, hükümetin ekonomik ve ulusal projelere yoğunlaşmasını istedi. Başbakanın belirlediği listeye göreYardımcıları Dmitry Grigorenko, Yuri Trutnev, Victoria Abramchenko, Yuri Borisov, Tatyana Gölikova, Aleksey Overchuk, Marat Khusnullin ve Dmitry Chernyshenko oldu.Eğitim Bakanı olarak Sergey Kravtsov, Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Valery Falkov, Uzak Doğu Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dmitry Kobylkin,Vladimir Kolokoltsev,Konstantin Chuychenko,Sergey Lavrov, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov,Olga Lyubimova, Konut, İnşaat ve Kamu İşleri Bakanı Vladimir Yakushev, Dijital Gelişim ve Telekomünikasyon Bakanı Maksut Shadaev,Aleksandr Novak, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov,ve Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev,Anton Siluanov,Mikhail Murashko,Evgeni Dietrich,Dmitry Patrushev, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Anton Kotyakov, Spor Bakanı Oleg Matytsin veSergey Şoygu oldu.Yeniüyeleri ileMişustin'in katıldığı toplantıda bir araya gelen Putin, yeniüyeleri ile birçok konuda görüş alışverişinde bulunarak, bazı tavsiyelerde bulundu. Mişustin ile gerçekleştirdiği görüşmede Putin, hükümetin ekonomik ve ulusal projelere yoğunlaşmasını istedi.

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