Rusya'nın Yeni Başbakanı Mişustin, Putin'e Yeni Kabineyi Tanıttı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Federal Meclis konuşmasında yasama, yürütme ve yargı erklerindeki güç dengesini değiştirecek anayasal değişiklikleri gündeme getirmesinden sonra Başbakan Medvedev hükümetle birlikte istifasını sunmuştu.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Putin'in Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin'in yeni başbakan olması önerisini kabul edilmiş ve Mişustin yeni Rusya başbakanı olarak atanmıştı.
YENİ HÜKÜMET AÇIKLANDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümeti oluşturan kararnameyi imzaladı. Kremlin basın dairesi yeni hükümette hangi ismin hangi görevi yürüteceğini açıkladı.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, yeni hükümette, 12 bakan eski görevlerini sürdürmeye devam edecek.
PUTİN 16 YILDIR LAVROV'DAN VAZGEÇMEDİ
Başbakanın belirlediği listeye göre Başbakan
Yardımcıları Dmitry Grigorenko, Yuri Trutnev, Victoria Abramchenko, Yuri Borisov, Tatyana Gölikova, Aleksey Overchuk, Marat Khusnullin ve Dmitry Chernyshenko oldu. Rusya
Eğitim Bakanı olarak Sergey Kravtsov, Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Valery Falkov, Uzak Doğu Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dmitry Kobylkin, İçişleri Bakanı
Vladimir Kolokoltsev, Adalet Bakanı
Konstantin Chuychenko, Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Kültür Bakanı
Olga Lyubimova, Konut, İnşaat ve Kamu İşleri Bakanı Vladimir Yakushev, Dijital Gelişim ve Telekomünikasyon Bakanı Maksut Shadaev, Enerji Bakanı
Aleksandr Novak, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, Sivil Savunma
ve Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev, Maliye Bakanı
Anton Siluanov, Sağlık Bakanı
Mikhail Murashko, Ulaştırma Bakanı
Evgeni Dietrich, Tarım Bakanı
Dmitry Patrushev, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Anton Kotyakov, Spor Bakanı Oleg Matytsin ve Savunma Bakanı
Sergey Şoygu oldu.
YENİ HÜKÜMETE EKONOMİ TAVSİYESİ
Yeni hükümet
üyeleri ile Başbakan
Mişustin'in katıldığı toplantıda bir araya gelen Putin, yeni hükümet
üyeleri ile birçok konuda görüş alışverişinde bulunarak, bazı tavsiyelerde bulundu. Mişustin ile gerçekleştirdiği görüşmede Putin, hükümetin ekonomik ve ulusal projelere yoğunlaşmasını istedi.
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