Öldürülen DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin eşi Kocaeli'de yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ'ın faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ için Suriye'de faaliyet gösteren 4 Türk vatandaşı kadının kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi. Elde edilen istihbarat sonrası harekete geçen ekipler tarafından Hatay'da düzenlenen operasyonda H.G., B.G., H.G., B.G. isimli 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı.



DEAŞ yöneticisinin eşi çıktı



Şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.



Burada yapılan işlemlerinde kadınlardan H.G.'nin DEAŞ'ın ‘dış istihbarat sorumlusu' ve üst düzey yöneticisi olan ve 2017 yılında öldürülen ‘Ebu Hamza' kod adlı Mustafa Güneş'in eşi olduğu belirlendi. DEAŞ şüphelisi 4 kadının yapılan işlemlerinde 2014-2020 yılları arasında Suriye'nin Deyrizor bölgesinde DEAŞ için faaliyet yürütüp savaştıkları tespit edildi. Şüpheliler Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Kaynak : İHA

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