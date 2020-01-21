Milaslı yörükler Sefirin Kızı'nda

Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı ve Milas sınırları içerisinde çekilen Sefirin Kızı adlı dizinin bu haftaki bölümünde Milaslı Yörükler de sahne aldı. Milas'ın aktif dernekleri arasında yer alan ve Milas'ın tanıtımda büyük rol oynayan Milas Yörük-Türkmen Kültür Derneği ve Muğla Yörük Obaları Derneği dizinin son çekilen bölümünde yer aldı.



Geleneksel olarak yapılan Yörük Toyu'ndan bazı bölümlerine yer verilen dizide, derneklerinin amacının Milas'ın ve Muğla'nın tanıtımını yapmak olduğu açıklandı.



Yörük kültürünü ve hayat hikayesini anlatmanın esas amaçları olduğunu belirten Milas Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş, derneklerine böyle bir teklif geldiğinde seve seve hemen kabul ettiklerini söyledi.



Bunun için Yörük çadırlarını kurduklarını, keşkekleri ocağa koyduklarını ifade eden Başkan Kiriş, develer ve atların yanı sıra bölgeye ait yöresel elbiselerle Muğla'yı ve Milas'ı tanıtmak için ekranlarda olacaklarını sözlerine ekledi. Kiriş, 'Milas ve Yörüklüğümüz söz konusu ise her platformda yer alırız. Buna benzer dizilerin ve filmlerin çekilmesini ve devam etmesini gerektiğini dizi setine gidince bir kez daha anladık. Çünkü orada bölgemizin insanları vardı. Hem tanıtım açısından hem de ekonomik açıdan önemli. Dolu dolu bir dizi özellikle Milaslıların izlemesi gereken biz dizi' dedi.



Kaynak : İHA

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