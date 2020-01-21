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Kıyı kesimlerde sağanak, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor

Türkiye'nin kıyı kesimlerinde bugün yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yaşam / 21 Ocak 2020 Salı 10:01
Kıyı kesimlerde sağanak, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kaynak : AA

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Marmara BölgesiMeteorolojiDoğu KaradenizKaradeniz

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