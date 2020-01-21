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Halep'e hava saldırısı: 9 ölü

Suriye’de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep’in batısında bulunan Kafr Taal köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 6’si çocuk 9 sivil hayatını kaybetti.

Dünya / 21 Ocak 2020 Salı 15:09
Halep'e hava saldırısı: 9 ölü

Suriye’de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep’in batısında bulunan Kafr Taal köyüne hava saldırısı düzenledi.

Sivil savunma yetkilileri, saldırıda aynı aileden 6’sı çocuk 9 sivil hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölülerin aynı ailenden anne, baba, 6 çocuk ve 22 yaşındaki bir genç olduğu kaydedildi.

Öte yandan Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının dün Kafr Taal köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA

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