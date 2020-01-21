Baba-oğlun evinden çıkanlar şoke etti

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 2 şüpheli şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğuna dair bilgi aldı. Bu bilgiye istinaden yapılan operasyon kapsamında ekipler, alınan arama kararı doğrultusunda U.K ve B.A.K ismindeki baba oğul oldukları öğrenilen şahısların ikametinde çalışma yaptı. Yapılan aramada; 14 adet taş obje, 2 adet pirinç alem, 2 adet oyma ahşap obje, 1 adet topuz, 1 adet kilise ikonu, 1 adet gözyaşı şişesi ve 1 adet sikke olmak üzere toplam 22 adet tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserlere el konulurken şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.