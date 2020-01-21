Ankara'da DEAŞ operasyonu

Başkentte TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan ve terör örgütü mensuplarına alıcı ve verici elektrik devresi gönderdikleri tespit edilen 2 zanlı göz altına alındı. Her iki zanlının da Suriye uyruklu oldukları bilgisine ulaşıldı. Ayrıca DEAŞ üyesi daha olduğu anlaşılan bir zanlının da terör örgütünün propagandasını yaptığı ve bir dergide çalıştığı bilgisine ulaştı. İstihbaratı değerlendiren TEM ekipleri o zanlıyı da göz altına aldı. Böylece DEAŞ'la alakalı toplamda 3 şüpheli göz altına alındı. Yakalanan zanlıların emniyet işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.