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ABD'den Hafter'e çağrı! Hemen başlasın...

Washington yönetimi, Akdeniz kıyısındaki limanları kapatan savaş ağası General Halife Hafter'den petrol ihracatının 'derhal' başlatılmasını istedi.

Dünya / 21 Ocak 2020 Salı 16:57
ABD'den Hafter'e çağrı! Hemen başlasın...

Libya'da ateşkesin başlamasından hemen sonra Akdeniz kıyısındaki limanların General Halife Hafter'in milisleri tarafından işgal edilmesine, ABD'den tepki geldi.

Washington yönetimi, limanların derhal açılıp petrol ihracatının kaldığı yerden devam etmesini acil olarak istedi.

Hafter ve milisleri, petrol ihracatından gelen paranın Trablus hükümetine gitmesine karşı çıkıyor.

Libya günde 1.2 milyon varil petrol üretiyor. Bu üretimin çok büyük kısmı, Hafter'e bağlı birliklerin kontrolündeki bölgelerde bulunan sahalarda yapılıyor.

GeneralLibyaPetrol

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