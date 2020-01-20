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Türkiye'ye siber saldırı!

Türkiye'de Google'a erişim sorunun yaşanmasının ardından siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'te Türkiye, bugün en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği kaydedildi.

Teknoloji / 20 Ocak 2020 Pazartesi 23:08
Türkiye'ye siber saldırı!

Bugün öğle saatlerinden beri devam eden Google'a erişim sorunun yaşanmasının ardından 'siber saldırı kaynaklandığını açıklamasının ardından gözler siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'te yoğun bir saldırı altında olduğu görüldü.

ABD, RUSYA VE HOLLANDA'DAN SALDIRI

Saat 18.45 itibariyle Google'a erişim sorunu çözülürken Türkiye, Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği belirtildi.

Gün içerisinde Türkiye'ye siber saldırıların devam ettiği sıralarda ABD, Çin, Vietnam, Endonezya ve bazı diğer ülkelerden binlerce saldırı gerçekleşti.





Türkiye'de internet erişimi çöktü!

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