THY'den o haberlere yalanlama

Konuyla ilgili olarak twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bazı yayın organlarında yer alan, ‘Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor’ haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.



Kaynak : İHA

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