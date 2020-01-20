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THY'den o haberlere yalanlama

Türk Hava Yolları,(THY) Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yaptığı Garanti BBVA yollarını ayırıyor iddialarına yalanlama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Güncel / 20 Ocak 2020 Pazartesi 16:13
THY'den o haberlere yalanlama

Konuyla ilgili olarak twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bazı yayın organlarında yer alan, ‘Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor’ haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

Kaynak : İHA

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