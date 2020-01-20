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Tartıştığı şahıs boks antrenörü çıkınca hastanelik oldu!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde park yeri nedeniyle başladığı iddia edilen kavgada boks antrenörü, bir kişiyi hastanelik etti.

3. Sayfa / 20 Ocak 2020 Pazartesi 22:50
Tartıştığı şahıs boks antrenörü çıkınca hastanelik oldu!

Olay, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde İmam Hatip Lisesi karşısında meydana geldi. Emre E. ile Caner S. arasında park nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada boks antrenörü olduğu öğrenilen Caner S., Emre E.'yi hastanelik etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emre E.'nin çenesinde kırık olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak : İHA

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BoksSıtkı Koçman Üniversitesiİmam Hatip Lisesi

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